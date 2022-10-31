التأمين الصحى الشامل.. 3 سنوات من الإنجاز (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن أبرز إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة



وشملت الإنجازات ما يلى:-

تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات وتشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء).

تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).



تقديم 7.8 مليون خدمة طب أسرة، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

إجراء 223 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".

استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية كـ TAVI والـ cerab & ever، وتقنيات تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية ومناظير الجهاز الهضمى وجراحات القلب النابض.

تسجيل واعتماد 108 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، وذلك طبقا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR 2021 والمعترف بها دوليا من الاسكوا.



الانتهاء من إنشاء 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

3 محافظات من محافظات المرحلة الأولى يتخطى المسجلين فيهم حاجز المليون مواطن وهم (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان).

تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمى ل 100% من وحدات ومراكز صحة الأسرة بمحافظات "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء".

الانتهاء من ميكنة العيادة خارجية لـ 19 مستشفى، والأقسام الداخلية لـ 12 مستشفى، بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء.



الانتهاء من تفعيل منظومة المعامل LIS داخل 140 منشأة طبية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتفعيل منظومة الأشعة PACS داخل 35 منشأة طبية، بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء .

رضاء المنتفعين هو مؤشر جديد استحدثته الهيئة العامة للرعاية الصحية لقياس نسبة رضاء المتعاملين تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمنتفع، وتخطى متوسط نسبة الرضاء عن مستوى الخدمة الطبية 91%.

نجاح إطلاق 35 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة فى بورسعيد يوليو 2019 وحتى الآن، وأول مبادرة لصحة الرجل فى مصر والشرق الأوسط (صحتك ثروتك)، للكشف عن أمراض البروستاتا لدى الرجال وتحقق المستهدف منها بنسبة 100% فى محافظة الأقصر.



إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار (نرعاك فى مصر) لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، وتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

تجهيز وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى، لتكون أول نموذج مستشفى خضراء فى مصر.