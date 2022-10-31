وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقدين لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الموز (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم التعاون مع بابيريوس مصر لتوقيع عقدين لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، مضيفا أن تطبيق هذه المنظومة يأتى على مرحلتين الأولى قامت بها شركة بابيريوس وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التى نحن بصددها الآن هى تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية، لافتا إلى أنه تم اليوم توقيع عقدين أحدهما لتوريد خط إنتاج أتوماتيكى متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف الموز والذى سيتم بمقتضاه تصنيع هذه المعدات بوزارة الإنتاج الحربى لاحقا والعقد الثانى لتوريد الخامات الخاصة بهذه الألياف المستخدمة فى التصنيع مع قيام شركة بابيريوس مصر بشراء كامل الإنتاج من الإنتاج الحربى وكذا تسويقه محليا وتصديره للخارج.



وأكد الوزير محمد صلاح، أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة المتمثلة فى استخدام التكنولوجيا وكل النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدنى تساهم فى خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة فى ذلك على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يرتكز على حرص الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات أشجار الموز لتوفير مطالب السوق من العبوات الغذائية المصنوعة من الكرتون بسعر منافس وجودة عالية وذلك بدلا من هدرها أو التخلص منها بطرق تضر بعناصر البيئة مثل إلقائها فى الطرقات أو حرقها.

من جانبه، أكد المهندس رامى عازر الرئيس التنفيذى لشركة بابيريوس مصر على حرص الشركة لنقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة فى الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربى، مشيدا بالنشاط الملحوظ للوزارة فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، لافتا إلى أن توقيع هذين العقدين يأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة بابيريوس الأسترالية فى شهر أبريل الماضى للتعاون فى عدة مجالات منها تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة التى ستستخدم فى تحويل مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للاستخدام، مضيفا أن بابيريوس تمتلك براءات اختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأعرب عازر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة والتى تمثل مقومات تساعد على نجاح هذا التعاون، مثمنا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة فى مجالات الصناعات المستقبلية.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها التابعة وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، مضيفا أن هذا التعاون المشترك بين الجانبين من شأنه تعزيز جهود الدولة المصرية المتعلقة بتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والحفاظ على البيئة من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدا الخبرة الممتدة لوزارة الإنتاج الحربى فى مجال تدوير المخلفات.



وأضاف أن التعاون بين الإنتاج الحربى وشركة بابيريوس فى مجال إنشاء مصانع تدوير مخلفات الموز يأتى كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال الصناعة فى ضوء مؤتمرات مصر تستطيع التى عقدتها وزارة الهجرة وخاصة النسخة السادسة التى أقيمت خلال العام الجارى تحت اسم مصر تستطيع بالصناعة .

ووقع على العقدين المهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) والمهندس رامى عازر الرئيس التنفيذى لشركة بابيريوس مصر .