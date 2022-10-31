مصر تعزى الهند فى ضحايا انهيار جسر غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن خالص التعازى وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة وذوى الضحايا جرّاء انهيار جسر غرب الهند بولاية جوجارات ، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.





وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق فى هذا الحدث الأليم. وارتفع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة فى ولاية جوجارات غرب الهند إلى 130 قتيلا على الأقل. ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن مسؤولين هنديين قولهم إن معظم الضحايا غرقوا بسقوطهم فى النهر الموجود أسفل الجسر، مشيرين إلى إنقاذ أكثر من 80 شخصا. وكانت سائل إعلام محلية قد أفادت بأن حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربى المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان دينى رئيسى حين انقطعت الأسلاك التى تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله فى النهر.

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