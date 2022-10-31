مدير الإشارة: شبكة الطوارئ تحدد مكان المتصل آليا لأول مرة بمصر

جدة - نرمين السيد - وقال البيومى، فى كلمة له خلال افتتاح مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن البنية الأساسية للشبكة، تضم معدات ومحطات محمول بغرض التوسع فى التغطية، وأبراج اتصالات جديدة، بتكلفة مليار دولار.

وأوضح أنه تم ربط مواقع الشبكة بإجمالى أطول 32 ألف كيلو متر بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما تم استحداث تكنولوجيا متقدمة لنظام تراسل جديد يوفر سرعات نقل بيانات فائقة، بتكلفة 18.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز التحكم فى 120 يوم عمل فقط، ويعمل على إدارة الشبكة فنيا، إضافة إلى إنشا مراكز السيطرة الثابتة والمتحركة، وقد تم الانتهاء من مركز رئيسى بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة، ومستهدف إنشاء 27 مركزا فى مختلف المحافظات.

ومن المقرر إنشاء منظمومة حديثة لتلقى بلاغات المواطين على رقم موحد، وسيتم الاحتفاظ بالأرقام الحالية لحين اعتماد الرقم الجديد.

وأكد أنه تم تركيب وتشغيل 1936 موقعا بنسبة تغطية 91% وهى نسبة عالية فى شبكات المحمول، إذ إنها ترتبط فى تكثيفها واستكمالها بالزيادة السكانية والتوسع العمرانى ومحاور الطرق الجديدة.