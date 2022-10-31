لأكثر من 9 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المراكز في الشرقية

انت الان تتابع خبر لأكثر من 9 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المراكز في الشرقيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الشرقية أنه عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 عن بعض مناطق مركز ومدينة صان الحجر- قرى الوحدة المحلية بالفرايحة بمركز أولاد صقروأوضحت مياه شرب الشرقية، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 10 ساعات متواصلة بداية من الرابعة عصر اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء 1-11-2022، بسبب أعمال الصيانة الدورية أو لاعتراض تصليحات خط سير خطوط المياه.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.