كاهن كنيسة حارة السقايين يلقى عظة الأحد على قناة ON

وتناول الأب القمص إرميا من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر بابة، موضوع إنجيله وهو السيد المسيح "الخادم المتألم"، في إنجيل متى والأصحاح الثاني عشر، وأشار إلى 3 أمور مهمة سيطر عليها الشيطان وشوه بها حياة الإنسان قبل مجيء السيد المسيح، وكيف عالجها السيد المسيح بروحه القدوس:
1- عقل الإنسان عندما يسبى للشيطان يستخدمه الإنسان في تدمير البشرية، ولكن جاء السيد المسيح ليشفى العقل بروح الله فتصبح قوانين العقل هي الحق والعدل، ويعطي الله الإنسان الاستنارة العقلية، "حتى يخرج الحق إلى النصرة" (مت 12: 20).
2- الإدراك والبصيرة، عندما يسيطر عليها الشيطان يصبح إدراك الإنسان خاطئا، ولكن عندما تشفى بصيرته سيرى الله الذي يهبه البصيرة الروحية، فيحصل على إدراك وحكمة سليمة، ويرى عجائب في شرع الله فيسبحه، ويرى الخلاص والسماء بجمالها، ويرى جسده البشرى ممجدا في الأبدية.
3- الكلام والتواصل مع الآخرين، عندما يسيطر عليها الشيطان تصبح العلاقة بين الإنسان والآخرين مدمرة ومليئة بالخطيئة والأذى، ولكن جاء السيد المسيح فجعل الناس تنطق بكلامه، ويتواصلون معا بطريقة ترضي روحه القدوس، وأصبح كلام الإنسان للتشجيع والبنيان والتعليم وإعلان مجد الله، واللسان أصبح ينطق بالخير وبتسبيح الله والصلاة.
ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، مدير تحرير الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.
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