وزير التعليم يبحث مع وفد أمريكى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، وفد هيئة المعونة الأمريكية، بديوان عام الوزارة لبحث أوجه التعاون فى مجال تدريب المعلمين وبرنامج التعليم من أجل الغد.





وناقش الاجتماع مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخصوصًا فيما يتعلق بتطوير الأداء المهنى للمعلمين، وتحسين الأداء من خلال تبنى استراتيجيات داعمة للابتكار وضمان الجودة فى التعليم.

وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تطوير أداء المعلمين وذلك فى ضوء التحول الرقمى وتوظيفها فى التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية.

وأضاف الوزير أن المشروعات التى أطلقتها الوزارة لتطوير أداء المعلمين، تهدف إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية بالدولة.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولى قيادة وإدارة المدارس والتى ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم، ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

واستعرض وفد الوكالة ملامح برنامج التعليم من أجل الغد، والذى يهدف إلى تطوير أداء معلمى المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية القائمة على معايير كفايات المعلمين ودعم وتطوير إجراءات صلاحية الترقى للمعلمين ونظام تحفيزهم من أجل التشجيع على التطوير المهنى المستمر وتحسين الأداء للمعلمين والقيادات التربوية.

واتفق الحضور فى الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث الملفات الخاصة بالمشروعات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بالدولة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أندرو لويس رئيس مجموعة العمل بالوكالة، أحمد رزق الله أخصائى تعليم أول، هالة الصيرفى مستشار تعليم أول، عمرو عرابى أخصائى مراقبة وتقييم، ونادية مجدى مدير العمليات.