رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولى الجهاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية منظومة التغذية المدرسية لأبنائنا الطلاب، في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من العناصر المتعلقة بمنظومة التغذية المدرسية التي يتم تنفيذها من خلال شركة "سايلو فودز"، حيث تم استعراض ما تحقق من إنجاز في هذه المنظومة خلال العام الدراسي السابق 2021-2022 ، وما يتم تنفيذه خلال العام الحالي 2022-2023، كما تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، وذلك من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى مكونات الوجبات الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية المدرسية للعام الحالي، مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.