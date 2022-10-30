أسامة ربيع يبحث مع نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة ABS سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر فى ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.





جاء ذلك حسبما أفاد - بيان صادر عن هيئة قناة السويس اليوم الأحد- خلال لقائه اليوم فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة ABS، يرافقه كريس جرينوود مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكى للملاحة ABS فى الشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية IMO للحفاظ على البيئة البحرية وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازى مع الإجراءات التى تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدى فى تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكى للملاحة فى مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.

من جانبه، أعرب فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة ABS، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا مما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات فى قطاع النقل البحرى، مشيدا بالإجراءات التى تنتهجها الهيئة فى مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير المجرى الملاحى للقناة.

وفى ختام الزيارة، أعرب فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة ABS للفريق أسامة ربيع؛ عن تحيات أعضاء المكتب الأمريكى للملاحة، وأهداه وثيقة انتخابه عضوا فى المكتب الأمريكى للملاحة تقديرا لجهوده فى دعم صناعة النقل البحرى واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الأمريكى للملاحة ABS يعد أحد أقدم هيئات التصنيف البحرى العالمية حيث تأسس عام 1862 وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة بجانب تقديم الاستشارات فى المجالات المتعلقة بالنقل البحرى.