رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور اللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولى الجهاز.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية منظومة التغذية المدرسية لأبنائنا الطلاب، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من العناصر المتعلقة بمنظومة التغذية المدرسية التى يتم تنفيذها من خلال شركة "سايلو فودز"، حيث تم استعراض ما تحقق من إنجاز فى هذه المنظومة خلال العام الدراسى السابق 2021-2022، وما يتم تنفيذه خلال العام الحالى 2022-2023، كما تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، وذلك من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى مكونات الوجبات الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية المدرسية للعام الحالى، مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس، بحيث تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.

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