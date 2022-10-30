بعثة مصر فى الأمم المتحدة تنظم فعالية بعنوان «المياه فى COP27»

جدة - نرمين السيد - نظمت البعثة المصرية بنيويورك حدثاً خاصاً بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة "ECOSOC" تحت عنوان "المياه فى COP27"، على هامش أعمال الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه "UN2023 Water Conference".





وشهدت الفعالية مشاركةً رفيعة المستوى ضمت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، وسكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، ومبعوثى المياه لهولندا وطاجكستان ومنسقى المسار الأممى للمياه، إضافة لأكثر من 80 من السفراء والدبلوماسيين من وفود الدول لدى الأمم المتحدة.

خلال الحدث، أعلن السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن اعتزام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 إطلاق مبادرة العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائى "Action on Water Adaptation and Resilience (AWARe)" خلال "يوم المياه" المقرر عقده 14 نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ COP27.

وأوضح مندوب مصر الدائم أن المبادرة تأتى استجابة للنداءات الدولية لتعزيز ترابط عمل "المياه والمناخ" فى مواجهة الجفاف والتصحر ونُدرة المياه والفيضانات، وفقاً للأبحاث العلمية وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، إذ ستعمل مبادرة AWARe على تعزيز قدرات الدول، خاصة فى قارتنا الإفريقية، فى مجالات رفع كفاءة إدارة المياه ونُظمها المتكاملة، وتوفير نُظم الإنذار المُبكر للوقاية من الكوارث، والتعاون فى مجال التكيف مع آثار التغير المناخى.