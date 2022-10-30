سفارة مصر بالاتحاد الإفريقى تنظم الجلسة السابعة حول COP 27

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقى الجلسة النقاشية الأخيرة قبل مؤتمر المناخ، استمراراً لسلسلة الفعاليات التى تنظمها السفارة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، حول دور وتطلعات المرأة والشباب والأطفال والقطاع الخاص فى الدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.





واستعرض السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، خلال الجلسة حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر وجهودها لتضمين كافة الأطراف فى عمل المناخ، وانطلاقاً من تركيز الرئاسة على محور التنفيذ والانتقال من مرحلة التعهدات، مبرزاً فى هذا الإطار تعيين الرئاسة المصرية مبعوثاً خاصاً للشباب فى سابقة لمؤتمرات المناخ، فضلاً عن الاهتمام بقضايا المرأة والأطفال فى سياق تغير المناخ باعتبارهما أقل الفئات قدرة على التعامل مع تداعيات المناخ فى القارة الإفريقية والدول النامية عموماً.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة أمنية العمرانى مبعوثة مؤتمر COP 27 للشباب عن جهودها فى توعية الشباب بقضايا المناخ، فضلاً عن أهمية الشباب والأطفال لتفعيل محور تنفيذ تعهدات المناخ، مشيرة فى هذا السياق إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيستضيف أول جناح للشباب والأطفال فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وذلك إيماناً من الرئاسة المصرية بمحورية دور الشباب لتفعيل عمل المناخ الدولى، فضلاً عن الآثار السلبية للظاهرة على الأطفال، وخاصة فى إفريقيا، والمتوقع أن تتفاقم خلال الأعوام المقبلة بما سيحد من قدرات الدول على تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، ويؤثر سلباً على القدرات الصحية والتعليمية للأطفال، وخاصة الفتيات.

وشارك فى الجلسة كمتحدثين كل من "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الإفريقى للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، و"جانيت روجان" سفيرة COP 26 البريطانية لإفريقيا والشرق الأوسط، و"سولومون ديرسو" مؤسس مركز AMANI Africa والرئيس السابق للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، و"جون بول أدام" مدير إدارة تغير المناخ بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومدير مكتب Save the Children لدى الاتحاد الإفريقى، حيث أشاد المشاركون بجهود الرئاسة المصرية للتحضير لمؤتمر المناخ، فضلاً عن الحرص المصرى على تضمين الشباب والمرأة والأطفال فى عملية الإعداد وتنفيذ مخرجات المؤتمر.

كما أكد المشاركون على محورية دور القطاع الخاص لتوفير تمويل المناخ والاستثمار فى مجال الانتقال الأخضر، وأهمية النظر فإلى مؤتمر شرم الشيخ كفرصة أخيرة لحشد العمل الدولى لوقف حد لتداعيات تغير المناخ على الدول والمجتمعات.