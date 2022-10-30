مصر أول دولة عربية تنشر أحكام قضائية على منصة «الويبو»

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، 16 حكمًا قضائيًا صادرًا من المحاكم المصرية فى منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة.





يأتى ذلك فى إطار سعى الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وبذلك تكون مصر هى أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وذلك ضمن قائمة ضمت 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الصين، إسبانيا، واليابان. يأتى نشر هذه الأحكام فى إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التى أبرمها المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع دارين تانج مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية أثناء زيارته للقاهرة الشهر الماضى، والتى تضمنت نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض فى منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الاختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكترونى للويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، كما تتيح المذكرة أيضا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة فى هذا المجال.

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