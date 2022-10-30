لعمامرة: الاجتماع الوزارى توصل إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة العرب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن مشاورات وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة فى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذى ستحتضنه الجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال التصريح الصحفى الذى أدلى به لعمامرة عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وأعرب لعمامرة عن شكره لوزراء الخارجية العرب على صبرهم ومساهمتهم، وعلى الروح الإيجابية البناءة التى سادت هذه المشاورات. كان المشاركون فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، قد توافقوا على مشروع جدول أعمال القمة، وكذلك مشاريع القرارات قيد الدراسة، بإلإضافة إلى التوافق على الموضوعات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسئولين التى عقدت على مدار الأيام الماضية.

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