السفير المصرى يشارك فى منتدى تمويل التنمية التابع لتجمع «بريكس»

جدة - نرمين السيد - شارك السفير عاصم حنفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، فى منتدى حول تمويل التنمية نظمه بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، بالتعاون مع وزارة المالية الصينية، حيث تناول السفير فى كلمته التى ألقاها خلال المنتدى دور مصر فى دفع التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.





وأشار السفير المصرى إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويلية جديدة ومتنوعة لتمويل التنمية فى الدول النامية، ومن ثم أهمية دور بنك التنمية الجديد فى تمويل تلك المشروعات بما فى ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص، مؤكداً فى هذا الصدد على أن قبول مصر فى عضوية البنك فى ديسمبر الماضى يعزز من دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، ويبرهن على دور مصر المحورى كأحد أكبر الدول النامية والاقتصادات البازغة فى العالم، وأكد على استعداد مصر للتعاون مع الدول الأعضاء بالبنك. وأشار السفير المصرى إلى اهتمام مصر بالانخراط فى آليات تجمع البريكس باعتباره يمثل منصة للتعاون بين الدول النامية والاقتصادات البازغة، ومن ثم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى قمة البريكس فى عام 2017 ومشاركة سيادته افتراضياً فى الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذى عقد فى إطار قمة البريكس فى يونيو الماضى، وتأكيد سيادته على ترحيبنا بالانضمام لبنك التنمية الجديد والذى يسهم من خلال آلياته التمويلية فى دفع التعاون بين دول البريكس والدول النامية الأخرى.

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