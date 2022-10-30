كامل الوزير: لا توجد مجاملات ولا وسايط في اختيار العاملين بالمترو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة عندما تبدأ في العمل بأي مشروع لها فإن المواطنون يشعرون بهذا الأمر؛ ما يستدعي إغلاقًا جزئيًا للشوارع، وعمل تحويلات لمرافق المياه والكهرباء؛ بشكل مؤقت حتى انتهاء الأعمال.

وأضاف الوزير، في حلقة خاصة من داخل مترو الأنفاق الثالث الجديد مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، أن طول الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي 42 كيلومترًا، مؤكدًا أنه بعد انتهاء أعمال المحطة يتم إعادة الشوارع إلى وضع أفضل مما كانت عليه.

ووجه تحية إلى أهالي الكيت كات بعد انتهاء أعمال تنفيذ أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمنطقة، لافتًا إلى أن كل محطات الخط الثالث يوجد بها سلالم كهربائية متحركة، لكبار السن وذوي الإعاقة من أجل تسهيل الحركة على المواطنين، مشيرًا إلى أنه قارن بين الخط الأول لفرنسا بنظيره المصري من حيث الجودة.

وأوضح أن الخط الثالث لمترو يوجد به شبكة «واي فاي»، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تستمد الخبرة من الشركات العاملة في مجال مترو الأنفاق في مصر، وتعلم كيفية حفر الأنفاق من الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مجاملات للعاملين بقطاع المترو "مفيش محاباة ومفيش وسايط".

وأوضح كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تجري تطويرات جديدة للخطوط، وذلك قد يستوجب زيادة بمعدل جنيه واحد في المستقبل.