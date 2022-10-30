وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية واقع نعيشه.. وتقنينه لصالح الأسرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، إن الدروس الخصوصية واقع نعيشيه، وأضاف "حجازى" خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،: "هدفي تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، فبدلا من أن تدفع الأسرة 100 جنيه في السناتر تدفع 20 جنيها فقط".

وأكد "حجازي" أن دوره استكمال تطوير عملية التعليم، قائلا:" أنا جاي أكمل على ما تم قبلي، فعملية تطوير التعليم هي عملية دولية وليست شخصا".

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلي نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: "دوركم محورى لآن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلي أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع.

وأضاف "حجازي": من حقكم تعرفوا ونحن جميعا نشارك فى صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.