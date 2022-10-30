الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى الذى يأتى ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال إستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى والذى يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات وعلى إتساع الرقعة الجغرافية للبلاد فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمشروعات التى تساهم فى تنفيذها.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلى تضمن أحدث المستجدات بالمشروع الذى يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة ، بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى ، وتحقيق طفرة زراعية فى إطار النهضة التنموية الشاملة للدولة .

كما قام بجولة تفقدية للإطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية ، مثنياً على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع ، مؤكداً على أهمية الإستمرار فى الإستفادة بما توصل إليه العلم حديثاً لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة .

