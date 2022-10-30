عاجل- قرار جديد لـ«التعليم» بشأن دخول الامتحان للطالب الذى تجاوز مدة الغياب

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن متابعة الغياب اليومى، وانضباط سير الدراسة، إلحاقا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، نص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسى، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

كما أكد الكتاب الدورى على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمى الصفين الثالث الثانوى والثالث الإعـدادى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

كما تضمن الكتاب الدورى التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم (237) لسنة 2004التى تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذى لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.