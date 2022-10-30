سفير مصر بكاراكاس يبحث مع وزير الثقافة الفنزويلى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى كريم عصام الدين أمين، سفير مصر فى فنزويلا، مع وزير الثقافة الفنزويلى، إرنستو فيليجاس بولياك، بالمبنى التذكارى لوزارة الثقافة، حيث تناول اللقاء سبل زيادة التعاون الثقافى بين البلدين.





واستعرض الوزير الفنزويلى ترتيبات فنزويلا لـ معرض الكتاب الذى تقيمه فنزويلا على شرف القارة الإفريقية فى نوفمبر المقبل. وأشار إلى توجيه الدعوة لجمهورية مصر العربية لحضور المعرض كممثل عن القارة الإفريقية تقديرًا للمكانة المصرية فى القارة السمراء، وإيمانًا منهم بعمق وتأثير الثقافة المصرية، وأنهم يرحبون بأى ناشرين مصريين مهتمين بالمشاركة، وأكد السفير المصرى على حرصه على وجود مشاركة مصرية فى المعرض.

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