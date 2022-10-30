بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ: «البيئة» تشارك فى معرض «مصر للطاقة»

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة فى معرض ومؤتمر مصر للطاقة Egypt Energy والذى يقام تحت شعار "الثقة فى التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة"، تحت رعاية وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذا المؤتمر والذى يأتى بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف فى دورته السابعة والعشرين cop27 والذى يعد محور الطاقة به ركيزة أساسية، حيث سيراعى المؤتمر تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل المستدام، وتنفيذ منظومة مبتكرة وحديثة لإدارة المخلفات تقوم على مفهوم التدوير، ومنع استخدام البلاستيك، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها، مضيفة أنه تم العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تسعى للخروج بمؤتمر مناخ مستدام منخفض الانبعاثات يقدم نموذج فعلى لتحويل الأقوال لأفعال على الأرض، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص يوما للطاقة من بين الأيام الموضوعية التى سيتم إقامتها فى المؤتمر، والذى يتناول جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة فى المستقبل، وكلها عناصر لرؤية شاملة لتطور النظم البيئية للطاقة فى المستقبل القريب.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة للوزارة تتخذ خطوات جادة فى مجال نشر تكنولوجيا الوقود الحيوى وتعميم استخدامه فى مختلف القرى المصرية، وذلك ضمن تكامل كافة الجهود الوطنية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، من خلال توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلى وإنتاج سماد عضوى غنى بالعناصر وتحسين خواص التربة.

وأضافت الوزيرة أن المؤسسة تشارك فى معرض مصر للطاقة بجناح لعرض مطبوعات وكتيبات ونماذج مجسمة لوحدات الوقود الحيوى، لنشر أفكار وحلول للطاقة التى من شأنها أن تساعد فى تغيير وجه قطاع الطاقة وآلية تنفيذ وحدات الوقود الحيوى والجهود التى تبذلها المؤسسة لتذليل العقبات وفتح المجال أمام هذه المشروعات الاقتصادية والتى تعد نموذجا للاقتصاد الأخضر والذى يحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية على حد سواء، ويسهم فى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى.

جديرا بالذكر أن المعرض يعد مجالًا لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة فى مجال الطاقة التى تعمل على تحقيق الاستدامة، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومى من خلال زيادة فرص العمل، والعمل على ترشيد الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار رؤية مصر 2030، وتزامنًا مع إستضافة مصر لأول مرة لمؤتمر قمة المناخ COP 27 فى مدينة شرم الشيخ.