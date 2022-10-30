حماية المستهلك يشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - شن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق، لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.





يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الاسواق ومنع أى تلاعب بالأسعار.

وصرح أيمن حسام الدين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز بالمحافظات للمرور على الأسواق والتصدى بكل جدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أجرى الجهاز خلال يومى السبت والأحد جولة على 2657 منشأه تجارية بمختلف المحافظات لمراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسبوع السابق ورصد أى تغير بها، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرًا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالإضافة الى ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق مجهولى المصدر وبدون فواتير، و68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

كما يناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.