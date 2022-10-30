وزير التموين: مخزون الزيت يكفى 5.3 شهر والقمح 5.1 شهر وجميع السلع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى حتى 5.1 شهر، كما أنه من المتوقع استيراد مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري، بالاستمرار فى تأمين مخزون من السلع طوال الوقت، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمات في أي سلعة وكافة السلع متوفرة بشكل كبير.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماعا موسعا غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.