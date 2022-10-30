سفير مصر بأوتاوا يناقش أولويات مؤتمر المناخ مع وزير البيئة الكندى

والتقى السفير حافـظ بوزير البيئة لمقاطعة أونتاريو دافيد بيتشينى من أجل التناقش حول أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر المرتقب COP27 والذى تستضيفه مصر بشرم الشيخ.
كما قابل السفير المصرى عددًا من أعضاء الوفد الكندى المشارك فى المؤتمر، حيث استعرض حافظ الجوانب المختلفة لما تبتغى مصر تحقيقه من هذا المؤتمر الدولى المهم، ودار حوار مثمر فى هذا الشأن، مع إعراب الحضور عن التقدير لجهود مصر ودورها الهام فى إطار رئاستها للمؤتمر.
كما شملت زيارة السفير المصرى لقاء النائب شريف سبعاوى، عضو برلمان مقاطعة أونتاريـو بكندا والسكرتير البرلمانى لوزير السياحة والثقافة والرياضة بالمقاطعة، والذى يمثل نموذجا مصريا مشرفا فى العمل البرلمانى بكندا.
وتواصلت الزيارة لتضم لقاءً فى الكاتدرائية القبطية مار مرقس بتورونتو، وهى أكبر كاتدرائية مصرية خارج مصر، حيث التقى السفير حافظ بالآباء الكهنة فى أبرشية تورونتو ووسط كندا فى لقاء تناول شواغل الوطن وأهمية تعزيز أواصر الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، أعقب ذلك استقبال السفير المصرى بكنيسة العذراء مريم فى مدينة ميسيساجا بحضور قيادات الكنيسة والآباء الكهنة ليتواصل النقاش حول إنجازات المصريين بالمجتمع الكندى مع تأكيد أهمية ارتباطهم بأصولهم المصرية.
وصرح السفير أحمد حافظ، أن زيارته أتاحت أيضا فرصة لتفقده لمجمع تعليمى ثقافى بأيد مصرية؛ ومنها مدرسة فيلوباتير التى تخدم الجالية المصرية برمتها، وهى المدرسة التى حصلت مؤخرا على جائزة أفضل مدرسة خاصة بمدينة ميسيساجا للعام الرابع على التوالى.
وتفقد حافظ خلال زيارته للمجمع "كلية ميسيساجا للتأهيل الوظيفى" والتى تسهم فى تأهيل الطلاب للعمل فى مجالات الصيدلة والتمريض والصحة وغيرها من الأعمال الفنية الهامة التى ترتقى بالكوادر المصرية وتسهم فى مجتمعهم الكندى، فضلًا عن زيارة المتحف المصرى الفرعونى الذى يضم مقلدات للقطع الأثرية المصرية.
كما أشار حافظ إلى افتخاره بالجالية المصرية المشرفة بكندا، حيث قام "نادى النيل" العريق بتورونتو بتنظيم لقاء ضم قيادات التجمعات والرابطات للجالية المصرية فى كل من تورونتو وميسيساجا، مؤكدا على سعادته بفرصة عقد جلسة مطوله للتفاعل والحوار مع شخصيات وطنية تمثل جالية تشرف مصر بالفعل على كافة الأصعدة وتثرى كافة مناحى العمل والحياة بالمجتمع الكندى.
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