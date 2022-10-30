ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة Viking Mars وعلى متنها 881 سائحا

جدة - نرمين السيد - وصلت صباح اليوم السفينة السياحية viking mars والتى ترفع علم النرويج إلى ميناء بورسعيد السياحى وعلى متنها 881 سائحا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد وغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية ثم العودة مساء اليوم إلى مدينة بورسعيد.





وكان فى استقبال السياح مسئولى هيئة تنشيط السياحة وتم توزيع مطبوعات تعريفية بالأماكن الأثرية بمدينة القاهرة المتجهين إليها. وسوف تغادر السفينة ميناء بورسعيد غدا الإثنين متجهه إلى ميناء سفاجا. الجدير بالذكر أن السفينة تم بنائها عام 2022 بتصميم يسمح بوصولها إلى الموانئ الصغيرة وكبيرة الحجم حيث يبلغ طولها 228 متر وعرض 50 متر وبغاطس 6.7 متر.

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