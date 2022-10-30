عاجل- توجيه مهم من الرئيس السيسى بشأن أسعار السلع الاستراتيجية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك فى إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

وقد وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور على المصيلحى فى هذا الصدد الموقف التفصيلى لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذاً فى الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجى للقمح حتى شهر إبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم. وبالنسبة للسكر، فيكفى الاحتياطى الاستراتيجى منه حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ فى شهر يناير. أما عن الزيت، فإن الاحتياطى الاستراتيجى للدولة يكفى حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتى من إنتاجه. كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطى فى كلٍ منهما إلى حوالى 12 شهراً و5 شهور على التوالى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، والذى يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان، وبتكلفة استثمارية حوالى 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

ووجه الرئيس بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً فى الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التى سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائى بالدولة.

كما عرض وزير التموين فى ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصةً ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع فى كلٍ من مدينة السادات وبرج العرب وسوهاج، آخذاً فى الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من أعرق شركات الصناعات الغذائية فى مصر، وتغطى منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية.