رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل بنتا للأدوية: سعداء بالتواجد في الإمارات وتوقيع عقد شراكة مع يونيميد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - أكد اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وادي النيل بنتا للأدوية، أنهم سعداء بالتواجد في دولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال التوقيع على عقد الشراكة مع شركة يونيميد الإماراتية، مؤكداً أن الشركة من خلال هذه الشراكة تسعى للحفاظ على صحة المريض المصرى والاماراتى.

وشهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع عقد الشراكة بين شركتي وادي النيل بنتا للأدوية ويونيميد الإماراتية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، والدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من المسئولين من الجانب الإماراتي، حيث مثل شركة وادي النيل بنتا اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ واللواء طارق البكري، ‏‎نائب رئيس مجلس الإدارة؛ ومن جانب شركة يونيميد الدكتورة هيليدا الأسطه، مدير عام الشركة؛ وشريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا.

‏‎وتحصل شركة يونيميد بموجب هذا العقد على حق الوكالة لمستحضرات شركة وادي النيل بنتا المصرية داخل الأسواق الإماراتية، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفال مصر بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإمارتية.

وقال اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وادي النيل بنتا للأدوية في تصريحات لـ"فوربس الشرق الأوسط" إن الشراكة مع شركة يونيميد الإماراتية تخدم "وادى النيل بنتا" في المنطقة العربية بالكامل نظرا لجودة المنتجات المصرية خاصة منتجات وادى النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية أحد الشركات التي انتجت بعض الادوية الوحيدة في مصر وافريقيا، مشيراً إلى أنه بهذه الشراكة "نعمل سوياً في الشراكة الاستراتيجية بالقطاع الدوائى".

من جهته قال الدكتور طارق صبرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل بنتا للأدوية، أن الشركة بوصفها أول شركة في مصر، وأول شركة فى أفريقيا تنتج مستحضرات طبية مهمة لصحة المواطنيين، فإنها تستهدف توريد منتجاتها لكل الدول العربية.

وأشار صبرى إلى أن الشراكة بين وادى النيل بنتا ويونيميد هي بداية ليكون للشركة تأثير في المنطقة العربية بالكامل من خلال منتجاتها.

وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن الشراكة بين الشركتين هو امتداد للشراكة المصرية الإماراتية، وجاءت في توقيت مناسب جدا في ظل الاحتفال بمرور 50 عام العلاقات المصرية الإمارتية، وهذا امتداد للتعاون، مؤكداً أنه بعد الجوائح التي ألمت بالعالم بدأ التفكير والعمل على حماية الأمن القومى المصرى وللاشقاء العرب وخاصة في الإمارات من خلال توفير احتياجات الدول العربية من الدواء.

وأشار عصام إلى أن هذه الشراكة بين شركتين من أنجح الشركات في مصر والأمارات، الذين بدءوا اليوم سلسلة تعاون، سيتم استكمالها بعدد لا متناهى من النجاح، خاصة أن وادى النيل بنتا تنتج مستحضرات طبية متميزة جداً.

الجدير بالذكر أن شركة وادي النيل بنتا من الشركات الواعدة بمصر، والتي نجحت مؤخراً في توفير مستحضرات هامة واستراتيجية لتصبح مصر من أوائل الدول بالمنطقة العربية التي تقوم بتصنيعها محلياً، وأهمها مستحضر الإنوكسابارين حقن، والذي يستخدم كمضاد للتجلط، ويعتمد عليه بشكل أساسي في حالات التجلط الحرجة.

‏‎وشركة يونيميد هي إحدى شركات مجموعة عبيد ومحمد الملا في دولة الإمارات العربية، و تمتلك المجموعة استثمارات متعددة في الفنادق السياحية، وكذلك مجموعة المستشفى الأمريكي، كما أنها وكيل لعدد كبير من الشركات العالمية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية.