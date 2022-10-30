قوات الدفاع الشعبى تنظم زيارة لمدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة، زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم.





بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل رفعة وطننا الغالى، وحضور إجراءات الطابور الصباحى وتنفيذ الطلبة العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة عكست مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط وروح معنوية عالية. وألقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن تأهيل الطلبة علميا وانضباطيا يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى. وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء لبناء مستقبل مشرق ودفع عجلة البناء والتنمية والتطوير.

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