عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ رئيس الوزراء العراقى الجديد لنيله ثقة البرلمان

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لمحمد شياع السودانى على نجاحه فى نيل ثقة البرلمان العراقى وتشكيل الحكومة، مؤكداً سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن امتنانه لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائى، خاصةً من خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، أو على مستوى آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.