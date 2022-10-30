«بنتا فارما» توقع شراكة مع «يونيمد الإمارتية» لتوريد المستحضرات (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقال الدكتور طارق بكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وادى النيل بنتا للأدوية"، إنها أول شركة فى مصر وإفريقيا تنتج المستحضر، وبالتالى جاءت فكرة توريده إلى كل الأسواق العربية.

وأوضح بكرى أنه عند توقيع شراكة مع "يونيمد" وقاموا بزيارة الشركة، يحلمون الآن أن يكون لهم تأثير بهذه الشراكة فى المنطقة العربية بالكامل، لافتًا إلى أن "بنتا" تمتلك 30 منتج آخر، ولديهم الكثير من المنتجات فى خطتهم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وادى النيل بنتا للأدوية"، أنهم يأملون أن تخدم هذه المنتجات مصر ودولة الإمارات الشقيقة وباقى المنطقة العربية.