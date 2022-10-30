عاجل- السيسى يوجه بالتوسع فى تصنيع مكونات إنتاج الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول: "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصةً فى قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وكذلك الربط الكهربائى مع دول الجوار".

وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية فى قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، وخاصةً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وقد وجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بالتوسع فى جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذى تم فى منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء فى مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية فى هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار تعزيز الجهود فى هذا الإطار فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.