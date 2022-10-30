دبور: الشراكة مع يونميد هدفها الحفاظ على صحة المريض المصرى والإماراتى

جدة - نرمين السيد - قال محمد دبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادى النيل "بنتا للأدوية"، إنه تم توقيع شراكة مع شركة يونميد لتتولى مهمة توزيع منتجات بنتا فارما المصرية في الإمارات، لافتًا إلى أنهم يسعون من خلال الشراكة إلى الحفاظ على صحة المريض المصرى والإماراتى.





وأضاف دبور، أن هذه الشراكة ستخدم المنطقة العربية بالكامل نظرًا لجودة المنتجات المصرية لاسيما شركة وادى النيل بنتا للمستلزمات الطبية، وبالتالى ستكون شراكة استراتجية فى قطاع الدواء.

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