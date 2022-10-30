رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح الأراضى الصحراوية فى توشكى

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة تفقدية بمشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى، الذى يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، والذى يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمشروعات التى تساهم فى تنفيذها. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلى تضمن أحدث المستجدات بالمشروع الذى يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى، وتحقيق طفرة زراعية فى إطار النهضة التنموية الشاملة للدولة. كما اطمأن على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية، وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين بالمشروع، وأكد على أهمية الإستمرار فى الاستفادة بما توصل إليه العلم حديثاً لتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات والقدرات المتاحة.

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