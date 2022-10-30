وزير النقل يبحث مع السفير التشيكي بالقاهرة التعاون في مجال اعادة تاهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - إستقبل الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل السفير / ايفان يوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة

في بدايه اللقاء رحب وزير النقل بالسفير التشيكي بالقاهرة مؤكداً على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين ومؤكداً على التطلع للتعاون مع الجانب التشيكي في مجالات النقل المختلفةومن جانبه اكد السفير التشيكي بالقاهرة على ان زيارته اليوم لوزارة النقل المصرية تاتي في اطار اهتمام الشركات التشيكية للتعاون مع وزاره النقل في مختلف القطاعات خاصة مع العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين حيث ان هذا العام يمثل مرور 100 عام على العلاقات المصرية التشيكية .

ثم تناولت المباحثات الاهتمام الكبير لشركة سكودا التشيكية للتعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية في رفع كفاءة واعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية ، حيث اكد الوزير على اهمية هذا المجال خاصة وان هيئة السكك الحديدية لديها خطة لاعادة تاهيل ورفع كفاءة وتحديث 390 جرار سكه حديد لتدعيم قوة الجر وتدعيم حركة نقل الركاب والبضائع وتم التاكيد على قيام وفد من شركة سكودا لزيارة ورش لمعاينة الجرارات تمهيدا لاتمام المفاوضات ثم للتعاقد مع هيئة سكك حديد مصر لرفع كفاءة واعادة تاهيل هذه الجرارات

كما تم استعراض اهتمام شركة سكودا بمشروع اعادة تاهيل ترام الرمل حيث اكد الوزير ان هناك مناقصة عامة مطروحة امام كافة الشركات العالمية ومنها سكودا وستعلن نتائجها بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها وفق مبدأ الشفافية والنزاهة التي تتبعه وزاره النقل في كافة المناقصات كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الفترة القادمة لسرعة تفعيل التعاون المشترك وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق