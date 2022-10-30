معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية على مدار أسبوعين دورة تدريبية فى مجال بناء القدرات للدبلوماسيين من الدول الإفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الإنجليزية، ضمن برامج التعاون السنوية التى تقدمها وزارة الخارجية، ارتكازاً على علاقات مصر التاريخية وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة.





افتتح أعمال الدورة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. كما شارك فى هذه الدورة، التى ينظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 19 دبلوماسيا إفريقياً من وزارات الخارجية فى 13 دولة هى السودان وجنوب السودان وجامبيا وسيراليون والكاميرون وموزمبيق وغانا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا وناميبيا ومالاوى وزيمبابوى. وتناولت الدورة فى محاورها الرئيسية، مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية الراهنة وذات الأولوية للدبلوماسية الإفريقية، وسلسلة من التدريبات العملية التى تهدف إلى تطوير المهارات وبناء القدرات الدبلوماسية للمشاركين فى مجالات القانون الدولى، وتنظيم المؤتمرات الدولية، والمراسم، والتفاوض، وإدارة الأزمات، والتواصل مع وسائل الإعلام.

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