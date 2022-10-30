وزير الطيران : تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات فى مجال النقل الجوى مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالمشاركة فى مختلف الفعاليات والمؤتمرات المهمة شاركت الوزارة فى فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال في دورته الخامسة والعشرين بعنوان الاستثمار العربى الإفريقي والتعاون الدولي والذى أقيم بمحافظة الأقصر تحت رعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية واختتم أعماله اليوم والتى استمرت على مدار خمسة أيام بمشاركة عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى ووفود 30 دولة عربية وإفريقية وعالمية يمثلون مختلف قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة .

وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر والتى ألقتها بالإنابة عنه الكابتن طيار نيفين درويش بشركة مصر للطيران أول إمرأة مصرية وعربية وإفريقية تقود أكبر طائرة ركاب من طراز إيرباص 380 إلى أهمية المؤتمر فى دعم التعاون وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات موجهاً التحية لأعضاء الوفود المشاركة من مصر ومختلف دول العالم

وأكد الفريق محمد عباس أن تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة وكل دول العالم فى مختلف أنشطة النقل الجوى يأتى فى مقدمة الأولويات لوزارة الطيران بما يسهم فى زيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى مشيراً إلى رؤية وزارة الطيران المدنى المستقبلية التى تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات قطاع الطيران وتوفير بيئة تنافسية تنعكس إيجاباً على اقتصاديات النقل الجوي وتطوير المطارات وشبكة الخطوط الجوية فى إطار استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030

وأوضح الوزير أن موقع مصر فى قلب العالم جعلها نقطة ربط للطيران حول العالم ومن هنا فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران المدنى الذى واجه تحديات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية كانت بدايتها تداعيات عدم الاستقرار المحلية والاقليمية إعتباراً من عام ٢٠١١ مروراً بجائحة كورونا والأحداث العالمية المختلفة والتى أدت إلى تراجع حركة السفر والسياحة خاصة بمطارات المدن السياحية التى تأثرت بشكل كبير وأدت إلى انخفاض الإيرادات وإرتفاع أسعار وقود الطائرات وتكاليف السفر .

وأكد الوزير أن قطاع الطيران المدني تمكن من مواجهة هذه التحديات بفضل دعم القيادة السياسية والدولة المصرية وجهود جميع العاملين به حيث شهد قطاع الطيران المدني نقلة نوعية بإنشاء خمس مطارات جديدة وهى العاصمة وبرنيس والبردويل والعلمين وسفنكس والذى تم تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً وستنطلق اُولى الرحلات الداخلية منه فى الأول من نوفمبر القادم والرحلات الدولية فى الأول من ديسمبر المقبل بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وسياحة اليوم الواحد لقرب مطار سفنكس من المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات .

كما تم تطوير مطار شرم الشيخ وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى عشرة ملايين راكب سنوياً ويتم حاليا رفع كفاءة مطار برج العرب وإنشاء أول مبنى جديد صديق للبيئة وفى إطار خطة تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها فى مكانتها العالميةالتى تستحقها هذه البقعة المقدسة جارى تطوير مطار سانت كاترين لتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو مليون راكب سنوياً كما تشمل خطة التطوير مختلف المطارات وفى مقدمتها مطارى القاهرة والغردقة .

وأوضح الفريق محمد عباس أنه تم تحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى لزيادة كفاءة الحركة بالمجال الجوى المصرى وربط مصر بكافة الدول بشبكة جوية متكاملة وفتح خطوط جديدة حيث شهدت مصر للطيران تحديثاً لأسطولها الجوى والتوسع فى الشبكة الجوية لتعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية والإفريقية ودول العالم مشيراً إلى الامكانيات العلمية والتدريبية لقطاع الطيران المصرى والتى تتمثل فى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتدريس كافة علوم الطيران والتدريب على مختلف أنشطة النقل الجوى للدارسين والمتدربين من مصر ومختلف دول العالم بما يسهم فى تأهيل العاملين ورفع كفاءة وقدراتهم علمياً وتدريبياً .

وثمَّن وزير الطيران دور المرأة المصرية التى تحظى بمكانة مرموقة فى إطار حرص الدولة على تمكين المرأة فى مختلف المجالات موضحاً أنه فى مجال الطيران سجلت المرأة المصرية تاريخاً مضيئاً وكانت البداية فى عام 1933 لرائدة ومعلمة الطيران الكابتن لطفية النادى أول مصرية وعربية وأفريقية وثانى إمرأة فى العالم تحصل على رخصة طيران وتوالى دخول المصريات عالم الطيران فجاءت الكابتن ليندا مسعود أول معلمة طيران مصرية وعزيزة محرم السيدة الوحيدة التى شغلت منصب مدير معهد مصر للطيران والآن يبلغ إجمالى عدد قائدات الطائرات اللاتى يعملن فى مصر 31 كابتن طيار منهن 21 يعملن فى شركة مصر للطيران وهناك مصريات كثيرات فى مختلف تخصصات قطاع الطيران المدنى أثبتن كفاءة كبير فى مناصب قيادية متنوعة

وخلال فعاليات المؤتمر قدمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال درع الاتحاد لوزارة الطيران المدنى تقديراً للدور الذى تقوم به الوزارة فى تعزيز التعاون مع مختلف الدول فى مجال النقل الجوى بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة والاستثمار .

وأقيم علي هامش المؤتمر معرضاً للصناعات اليدوية والحرفية شاركت فيه عدد من الدول المشاركة والذي ضم مجموعة متميزة من الأعمال اليدوية والتراثية التى تعكس الهوية الثقافية لهذه الدول وما يمكن أن تحققه دعماً للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .