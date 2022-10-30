محافظ أسيوط يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال زيارتهم للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارتهم لمحافظة أسيوط لتفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات التابعة لمبادرة جسور الأمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم أصحاب الهمم في مصر من خلال إنشاء مكاتب ذوي القدرات والهمم والقدرات بمراكز الشباب لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية ... جاء ذلك بحضور عبد الله عبد العالي عبدالله حميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والعاملين بالمؤسسة محمود محمد حسن الحمادي وعبد الرحمن عيضة الجابري ومحمد سالم الشبيبي النهدي يرافقهم الدكتور محمد عبدالستار بمكتب وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزار الشباب والرياضة بأسيوط ومجدي عبدالرحمن مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بوفد مؤسسة زايد العليا مثمنًا جهودهم في دعم ذوي الهمم من خلال برنامج جسور الأمل ضمن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم – في إحدى مرتكزات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب الهمم وذلك ضمن محاور التنمية الإنسانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على دمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات لتمكينهم من تحقيق رغباتهم ودمجهم في المجتمع كما عبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر من دعم مستمر.

وأوضح المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بداية عام 2019 وتحولت إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 وتستهدف تغيير حياة أكثر من نصف الشعب المصري فهي برنامج تنموي غير مسبوق لإحداث تحسن مستدام في مستوى معيشة سكان الريف المصري لافتا إلى إنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري في 7 مراكز على مستوى المحافظة بعدد 149 قرية و894 تابع حيث يجري تنفيذ ما يزيد عن 1930 مشروع حتى الان في مختلف المجالات بتكلفة تصل إلى 43 مليار جنيه لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال حزم مخططة من المشروعات والتدخلات التنموية.

من جانبه أشار عبدالله عبدالعالي حميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا أن برنامج جسور الأمل يعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين المصري والاماراتي ويستهدف تطوير 60 مركزًا في القرى المصرية منهم 3 مراكز في محافظة أسيوط بمركز شباب ناصر بالوليدية ومركز شباب موشا ومركز شباب صدفا من خلال إقامة مراكز للتخاطب وتنمية مهارات أصحاب الهمم يتم من خلالها توفير خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم لافتًا إلى إنه تم زيارة مركز شباب ناصر بالوليدية وتفقد مركز التأهيل والتخاطب وتنمية المهارات به كما تم عقد لقاء مع مسئولي مراكز موشا وصدفا وعقد جلسات مع أولياء الأمور والأعضاء والأخصائيين العاملين بمراكز التخاطب.

وفي نهاية اللقاء قدم أمين عام مؤسسة زايد العليا درع المؤسسة لمحافظ أسيوط الذي بدوره منح المؤسسة شهادة تقدير على مجهوداتهم ودعمهم لذوي الهمم بالمحافظة.