مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة ينفذ التجربة ”مصر-8” لمحاكاة إنقاذ مركب هجرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة (مصر- 8 )والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تعرض للغرق وعلى متنه عدد 130 فرد من جنسيات مختلفة أثناء إبحاره بالقرب من ميناء دمياط ، وذلك بإتباع أحدث إجراءات ونظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية ، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط وجمعية الهلال الأحمر المصرى .

حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثه بتعرض مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية للغرق ، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل أوجستا" لموقع الحدث كما تم دفع وحدة بحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف ، بالإضافة إلى دفع عدد (2) بلنس صيد لتكثيف المساعدة فى عمليات الإنقاذ .

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بتلقى كافة البلاغات وإشارات الإستغاثة وتحليلها والتعامل معها فور تأكيدها بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة وتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أى إنسان للخطر والوصو إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها .

تأتى التجربة (مصر - 8 ) تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان على مدى سرعة الإستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .