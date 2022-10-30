أمطار وشبورة.. تفاصيل طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، هطول أمطار، غدا الإثنين، خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وبحسب الهيئة، يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على الأنحاء كافة. وأوضحت الهيئة أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة. الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة. مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة. سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة. قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة. أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

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