تزامنا مع قمة المناخ.. سور الكاتدرائية يتزين بعبارات الحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - بناء على توجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، قام المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات اليوم، الأحد، بتزيين سور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برسائل توعية للشعب المصرى من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.





يأتى ذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال أيام. وحملت عبارات التوعية الرسائل التالية: وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا (تك ٢: ١٥) طوبى لمن يزرع شجرة استهلاك طاقة أقل = بيئة أنظف الأرض أمنا الغالية.. حافظ عليها وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد أكد ضرورة توعية الشعب بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية فى كنائس الكرازة المرقسية. وفى شهر ديسمبر من العام الماضى، أطلق قداسته مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ازرع شجرة" التى من خلالها شجع الإيبارشيات والكنائس على زراعة الأشجار على أن تقوم كل كنيسة بزراعة مئة شجرة على الأقل، دعمًا ومساندة لمصر فى تنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27.

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