وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومتابعة اخر الاستعدادات لإقامة احتفالية إعلان المشروعات الفائزة، والمقرر عقدها الخميس 3 نوفمبر المقبل.

وبحثت السعيد -خلال الاجتماع وفقا لوزارة التخطيط اليوم- الاستعدادات التى تم تنفيذها تمهيدا لعقد مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة ضمن المبادرة، والتى من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت أنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأوضحت أن المبادرة تأتى فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشددة على أهمية إعداد الترتيبات لمشاركة المبادرة فى مؤتمر الأطراف وعرض المشروعات الـ 18 التى تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم المشروعات.

ولفتت السعيد إلى أنه من ضمن أهداف المبادرة تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مع التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.