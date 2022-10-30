الإحصاء: 530.5 ألف طن رصيد مخزون القمح نهاية 2020 - 2021

وأوضح الجهاز، اليوم الأحد، فى النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص عام (2020 - 2021)، أن عدد المخازن فى القطاع العام/الأعمال العام بلغ 731 مخزنًا عام (2020 - 2021)، وبلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص 427 مخزنًا.
وأضاف أن رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بلغ 544.2 ألف طن عام (2020 - 2021) ويمثل القمح نسبة 97.5% من إجمالى المجموعة، وسجل رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 61.4 ألف طن عام (2020 - 2021)، ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 1% من إجمالى هذه المجموعة، حيث بلغ رصيد آخر العام منه 613 طنًا.
وفيما يتعلق بالثلاجات، لفت الجهاز إلى أن عدد الثلاجات فى القطاع العام/الأعمال العام بلغ 3 ثلاجات عام (2020 - 2021)، وفى القطاع الخاص 3347 ثلاجة، بينما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 5.6 مليون طن عام وتمثل البطاطس نسبة 40.2% من إجمالى المجموعة، حيث بلغ رصيد آخر العام منها 2.3 مليون طن عام (2020 - 2021).
وتابع أن رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية بلغ 701.9 ألف طن عام (2020 - 2021) وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 13.5% من إجمالى هذه المجموعة، حيث بلغ رصيد آخر العام منها 95.1 ألف طن.
وبشأن الصوامع، ذكر المركزى للإحصاء أن عدد الصوامع فى القطاع العام/الأعمال العام بلغ 13 صومعة عام (2020 - 2021) في حين عدد الصوامع فى القطاع الخاص 5 صوامع، وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 667.8 ألف طن قمح ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة.
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