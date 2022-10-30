الشراء الموحد: لم نواجه عجزا فى المستلزمات الطبية والأدوية خلال أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور بهاء الدين زيدان إن جميع شركات الدواء المتواجدة فى مصر سواء محلية أو دولية وفرت جميع الأدوية فى ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى ظل تلك الأزمة لم نواجه أى عجز فى المستلزمات الطبية.





وأشار زيدان - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء الذى يقام بعنوان، الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، اليوم الأحد، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى - إلى قرار رئيس مجلس الوزراء يوم 28 سبتمبرالماضى بتشكيل لجنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بتمثيل كافة الأطراف سواء وزارات الصحة والصناعة والدفاع وهيئتى الاستثمار والدواء والصندوق السيادى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى أن اللجنة تعقد إسبوعيا لمساعدة أية شركة فى التصنيع وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها، موضحا أن اللجنة تعمل على تحويل قطاع الصناعات الدوائية من استنزاف العملة الأجنبية إلى العكس، حيث سيتم إنشاء مخازن استراتيجية للدواء العام المقبل وفقا للمعايير الدولية.

من جهته.. قال رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام إن قطاع الصناعة المصرية بوجه عام وصناعة الدواء بوجه خاص يتحمل أعباء كثيرة فى ظل التحديات التى تواجه هذا القطاع، ولكن التجارب أثبتت أنه قطاع قوى لديه طموح وتم برهنة ذلك من خلال التجارب العملية التى سطرت بنجاح بواسطة الصناعة الوطنية الواعدة.

وأضاف أن سوق الدواء المصرى هو الأكبر وليس مجرد تعبيرات ولكن بالأرقام والإحصائيات، حيث سجلت العبوات المتداولة فى سوق الدواء المصرى ما يقرب من 4 مليارات عبوة سنويا، لافتا إلى أن 90% من العبوات المتداولة فى السوق المصرية مصنعه داخل شركات محلية.

وأوضح عصام أن أهم نقطة فى صناعة الدواء المصرى التكامل والتنافسية المحترمة بين الجميع، منوها بأن هيئة الدواء لها دور كبير فى دعم التنافسية والسوق المفتوح والحفاظ على حق المواطن وهو ما أكدت عليه وثيقة الدولة المصرية.

وتابع أن هيئة الدواء المصرية تحظى بسمعة جيدة والدليل على ذلك نجاح اللقاحات والأدوية المصرية فى جائحة كورونا وقبلها أدوية فيروس (سى)، موكدا أن الهيئة تأخذ بالمعايير العالمية.