مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة «مصر- 8»

جدة - نرمين السيد - نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة "مصر- 8"، وتضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تعرض للغرق وعلى متنه 130 فردا من جنسيات مختلفة أثناء إبحاره بالقرب من ميناء دمياط، بإتباع أحدث إجراءات ونظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية.





جاء ذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، إشارة استغاثة بتعرض مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية للغرق، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل أوجستا" لموقع الحدث، كما تم دفع وحدة بحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف، بالإضافة إلى دفع 2 بلنس صيد لتكثيف المساعدة فى عمليات الإنقاذ.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بتلقى جميع البلاغات وإشارات الاستغاثة وتحليلها والتعامل معها فور تأكيدها بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وجميع الأجهزة المعنية بالدولة وتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أى إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتى يصعب الوصول إليها.

تأتى التجربة "مصر - 8" تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.