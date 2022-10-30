انطلاق فعاليات المنتدى الدولى الأول لإدارة المخاطر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن انعقاد المنتدى ولأول مرة يهدف إلى نشر الوعى وثقافة إدارة المخاطر لدى المسؤولين فى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية فى ضوء تطور علم إدارة المخاطر لرفع كفاءة العاملين وزيادة مستوى الأداء المهنى وفاعلية التطبيق العملى.

وأضاف فريد، أن استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية للمنتدى يأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الهيئة لتطوير قدرات وصقل مهارات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفى وهو الأمر الذى يساعد على لتعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير، حيث تم مؤخرا تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لتفعيل دور إدارة المخاطر بشركات الوساطة فى الأوراق المالية والارتقاء بمستوى العاملين بها.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبى لإعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخيةTask Force on Climate Related Financial Disclosures" TCFD"، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل.

أشار رئيس الهيئة، إلى أن تطوير الأسلوب الرقابى من الأسلوب التقليدى إلى الرقابة على أساس الخطر يهدف للحد من درجة المخاطر المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أى مشكلات وليس بعد وقوعها، لضرورة الحفاظ على حقوق المتعاملين، خصوصا وأن غالبية مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، وهو الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر من خلال وضع الضوابط الرقابية بالشكل الذى يضمن فاعلية كفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة مع الحفاظ على الموارد ونمو حجم الأعمال مع ضرورة استمرارية تقييم مدى قابلية القطاع المالى للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر فى حالة تعرض النظام المالى للخطر.

وأوضح أن الهيئة تهدف فى جميع الضوابط والتشريعات التى تعمل على صياغتها أو تعديلاتها التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يتعلق باعتماد سياسات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أو الائتمانية أو السوقية، كما أن الهيئة تشترط وجود مسؤول المخاطر ودليل سياسات لإدارة المخاطر كأحد متطلبات الترخيص للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، ونظرا للتغيرات البيئية والأحداث العالمية المتلاحقة ولمواجهة الأزمات التى قد تطرأ مستقبلا فإن دمج المخاطر البيئية والجيوسياسية، وطرح المنتجات المالية الخضراء أصبحت ضمن أولويات عمل الهيئة.

ولفت إلى أن المنتدى يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمحلية فى مجال إدارة المخاطر وتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات بهدف تمكين المهنيين والجهات الرقابية من أجل أداء دورها فى هذا المجال وبالتالى بناء مجتمع مهنى متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التى تواجه المؤسسات المالية.

من جانبه أوضح أندريه ريوب مدير مشروع تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى Giz، أنه يسعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى دعم المنتدى الأول لإدارة المخاطر بهيئة الرقابة المالية لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وكذلك تبادل الخبرات الدولية، موضحا أن إدارة المخاطر تدور حول الخبرة والمهارة وكذلك ثقافة المؤسسات، وأن قيادة المؤسسات تحتاج إلى التركيز على بناء البيئة المؤسسية الصحية لذلك، كما أن البيئة التى تتسم بعدم الخوف والتحدث بحرية عن المخاطر المحتملة لا يقل ذلك أهمية عن اكتساب المهارات والخبرات لإدارة المخاطر.

وفى السياق ذاته قال الدكتور باسل شعبان، رئيس مركز كفاءة إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية الدولية - كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة: "لقد تشرفت وسعدت بالمشاركة فى المنتدى السنوى الأول لإدارة المخاطر والالتزام الذى نظمته واستضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شهد المنتدى ورش عمل تخللها نقاشات مثمرة تداول خلالها الحضور الخبرات والمعارف وفق افضل الممارسات العالمية فى هذا الصدد، ومنها المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، والإشراف القائم على المخاطر ، وخطط استمرارية الأعمال، وإطار إدارة مخاطر المؤسسة".

وتابع قائلا: "تفتخر مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة بالشراكة والتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى إطار مشروع تعاون GIZ مصر، على تعزيز ممارسات إدارة المخاطر فى مصر وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ويسعدنا استمرار هذا التعاون الناجح بين الهيئة العامة للرقابة المالية، وGIZ مصر، ومدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة".

يتضمن المنتدى خمس جلسات نقاشية تتناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بإدارة المخاطر فى المؤسسات المالية، ويتم توضيح الإشراف المبنى على المخاطر والتعريف بمبادئ وأهداف الإشراف القائم على المخاطر "RBS"وتوضيح دور إدارة المخاطر مع تطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة والتعرف على الاتجاهات العالمية فى التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى عرض مبادئ وأهداف تخطيط استمرارية الأعمال وتحليل أثر الأعمال BCP & BIA فى المؤسسات المالية غير المصرفية فى NBFIs، وكذلك متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإدارة المخاطر غير المالية ESG، والإفصاحات المالية المتعلقة بالآثار المالية المترتبة على التغيرات المناخية TCFD والتوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر.