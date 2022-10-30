رئيس هيئة الدواء: حريصون على دعم توطين الصناعات المهمة

جدة - نرمين السيد - شاركت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتور. أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، فى النسخة الثالثة من مؤتمر مؤسسة الأهرام، بعنوان "الدواء والرعاية الصحية بالجمهورية الجديدة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق والرئيس الشرفى للمؤتمر، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمكتب جمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته باستدامة تنظيم هذا الحدث الهام، وعن امتنانه لما تقوم به مؤسسة الأهرام، وكل المؤسسات الصحفية المصرية من دعم لمنظومة الصحة بوجه عام، وقطاع الدواء على وجه الخصوص، وأن نجاح النظام الصحى المصرى يتوقف على الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى، وعلى رأسه المؤسسات الصحفية.

وخلال كلمته الافتتاحية، نوه بحرص الهيئة على دعم توطين الصناعات الدوائية المهمة، وذلك فى ضوء توجهات القيادة السياسية؛ لما لها من أهمية استراتيجية باعتبارها أمنا قوميا، وأن الهيئة تعمل على تقديم مختلف آليات الدعم اللازمة للشركات العاملة فى مجال صناعة الدواء؛ سعيا نحو تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية.

وشدد رئيس الهيئة، على تنامى محققات سوق الدواء المصرية، واعتماده بشكل أساسى على الصناعة المحلية، مع الحرص الدائم على سرعة إتاحة الابتكارات الحديثة للمريض المصرى.

وأشار إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات العمل، مع التوسع فى الحصول على الاعتمادات الدولية؛ وقد تكللت تلك الجهود بالحصول على اعتمادات دولية متخصصة، أهمها اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال الرقابة على اللقاحات (مستوى النضج الثالث)، وانضمامها إلى المجلس الدولى لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشرى (ICH)، وغيرها من التحالفات الدولية المهمة، وتنعكس أهمية تلك الاعتمادات فى مساهمتها الفاعلة فى زيادة الاستثمارات فى القطاع الدوائى، وفتح أسواقا جديدة للتصدير، وبناء جسور الثقة مع المستثمر الأجنبى.

وقال رئيس الهيئة إن نجاح الدور التكاملى بين هيئة الدواء المصرية، ومختلف مؤسسات الدولة وشركائها فى القطاع الدوائى وشركاء الصناعة، ساهم بشكل كبير فى نمو وتميز السوق الدوائية المصرية، وأن الدولة المصرية تسير وفق خطة استراتيجية تستهدف استكمال محققات وممكنات التوطين المحلى للصناعات المتقدمة والمتخصصة.

جدير بالذكر أن الهيئة ستشارك على مدار المؤتمر فى أكثر من جلسة حوارية، سيتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المهمة، مثل دور الدولة فى دعم الصناعات الدوائية المتطورة، وخارطة الطريق فى التحول الرقمى للقطاع الدوائى.