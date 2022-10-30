محافظ الفيوم يشدد على ضرورة التصدى لحالات احتكار السلع

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية ناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية، لزيادة المعروض من الأرز والسكر ليوازى حجم الطلب، وذلك من خلال التوسع فى فتح شوادر ومنافذ جديدة بمدينة الفيوم والمراكز الستة، بهدف زيادة المعروض من السلع وبيعها بأسعار فى متناول الجميع.
كما وجه الأنصارى، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بعمل جروب "واتساب" لممثلين عن جميع الجهات الرقابية، والجهات ذات الصلة، بهدف المتابعة المستمرة للأسعار، والتدخل الفورى فى حالة الزيادة غير المبررة، مشددا على رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، لرصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التى تم تخزينها بشكل غير قانونى.
وعقد محافظ الفيوم، مساء أمس، اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولى التموين والغرفة التجارية وعدد من التجار، لمتابعة موقف السلع الغذائية والتموينية، ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق ومنافذ البيع، وإجراءات ضبط الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع مجلس المحافظين.
خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميدانى على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشددا على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدى لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
واستعرض كل من وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية، موقف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع، وأكدا توافر جميع السلع واستقرار أسعارها.
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