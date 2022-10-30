تحليق 50 رحلة بالون طائر تقل 1000 سائح فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبود، فى تصريح اليوم الأحد، أن الأقصر شهدت تدفقا سياحيا على المناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربى والشرقى، وسط تفاؤل بين العاملين فى المجال السياحى على مستوى الوظائف، بأنه سيكون موسما سياحيا قويا، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأكد أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، لافتا إلى أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث إن الأقصر من أشهر المدن العالمية بهذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع.