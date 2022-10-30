تضامن النواب تثمن مبادرة الأوقاف لتوزيع 600 ألف طن لحوم على الأسر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أشاد المهندس/ حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بالمبادرة التي سوف تطلقها وزارة الأوقاف ضمن مبادرة "حق الوطن" والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم شهريًّا توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن مبادرة وزارة الأوقاف تتماشى مع تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية موجهًا التحية والتقدير للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جميع المبادرات التي تطلقها الوزارة وتتماشى مع التكليفات الرئاسية للحكومة برعاية الطبقات الكادحة من أهالينا البسطاء ومحدودي الدخل .

وأكد المهندس/ حسن المير أنه على سبيل المثال فإن مبادرتي صكوك الأضاحي والإطعام اللتين أطلقتهما وزارة الأوقاف خلال السنوات الماضية حققتا نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ويكفي وزارة الأوقاف بجميع قياداتها والأئمة والدعاة والواعظات وجميع العاملين بها على مستوى الجمهورية بقيادة العالم الجليل والمستنير/ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عدد المستفيدين من مثل هذه المبادرات المجتمعة وصل لأكثر من 6 ملايين من المواطنين على مستوى الجمهورية .

وقال المهندس/ حسن المير: إن مثل هذه المبادرات العظيمة ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي بين جموع المصريين فى أفضل صوره موجهًا التحية القلبية لجميع المواطنين من القادرين على مساهماتهم المالية فى إنجاح مثل هذه المبادرات .

كما وجه المهندس/ حسن المير تحية خاصة للنسيج الوطني من الأخوة الأقباط الذين ساهموا فى مثل هذه المبادرات ليؤكدوا للعالم كله أن مصر بقائدها الحكيم وشعبها العظيم نسيج واحد وأن كل المصريين بجميع انتماءاتهم وعقائدهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية سيكونون على قلب رجل واحد لإفساد الخطط والمؤامرات الخبيثة والشيطانية لجماعات وقوى الشر والتطرف والظلام والإرهاب من أي محاولات للمساس بأمن مصر واستقرارها واستكمال مسيرتها وما حققته من إنجازات ومشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع أنحاء البلاد بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس/ السيسي الذي قدم الكثير لمصر وشعبها ويواصل العمل ليلاً ونهارًا للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض مصر الطاهرة.

وقال المهندس/ حسن المير : إن المصريين يثقون ثقة كاملة بلا حدود فى السياسات الحكيمة للرئيس/ السيسي ومنحوه شيكًا على بياض تأييدًا تامًا ومطلقًا لجميع سياساته الداخلية والخارجية باعتباره أحرص ما يكون على تحقيق أمن مصر واستقرارها.