حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - شهدت الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوى وكلية الهندسة جامعة القاهرة لمنح خريجى كلية الدفاع الجوى درجة البكالوريوس فى الهندسة تخصصات ) الهندسة الكهربائية - الهندسة الميكانيكية) فى أحد البرامج التخصصية (هندسة الإتصالات والحاسبات - الميكاترونيكس ) وذلك بنظام الساعات المعتمدة .

حيث وقع اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية واللواء أح / إيهاب محـمد الفيومى مدير كلية الدفاع الجوى بروتوكول التعاون مع الأستاذ الدكتور / محـمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور / حسام الدين أحمد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة بحضور الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى .

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات العلمية فى مجالات العلوم الهندسية والبحث العلمى وتطوير المناهج العلمية والبيئة التعليمية ومجالات الدراسات العليا بهدف الإرتقاء بالإمكانيات العلمية لكلا الجانبين .

وألقى الفريق / محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد فيها على أن توقيع بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة هى بداية مسار جديد لتطوير وتحديث كلية الدفاع الجوى لمواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيا الدفاع الجوى على مستوى العالم .

فيما أشار اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية خلال كلمته إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة بأحدث ما توصل إليه العلم بمختلف التخصصات مما يمكن من العمل وفقاً للمعاير العلمية الراقية بكافة المجالات .

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور / محـمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على أهمية البروتوكول الذى يسهم فى نقل الخبرات العلمية بين الجانبين ، مرحباً بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة .